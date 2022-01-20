الجزائر ضد ساحل العاج: مباشر لحظة بلحظة

الجزائر 1 × 3 ساحل العاج

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90+4' نهاية المباراة بفوز ساحل العاج على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف..

88' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

84' تسديدة من جرادل، يتصدى لها مبولحي بسهولة.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية المباراة.

76' هدف ملغي لمنتخب ساحل العاج لوجود تسلل على بيبي.

75' أووووووه فرصة خطيرة للجزائر، عرضية من محرز قابلها سليماني برأسية قوية حولها الحارس إلى ركنية.

73' جوووووووووووووووووووول هدف أول للجزائر عن طريق سفيان بن دبكة، كرة طولية وصلت إلى عيسى ماندي على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، وحولها بدوره من لمسة واحدة إلى بن دبكة الذي وضع الكرة في الشباك برأسية متقنة.

66' هدوء في أحداث المباراة من الفريقين.

59' أووووووووووووووووووووووه رياض محرز يهدر ركلة جزاء الجزائر، بعد لعبها بقوة في الزاوية اليسرى عكس اتجاه الحارس ولكنها ترتطم في القائم وترتد إلى الملعب.

57' أوووووووووووه ركلة جزاء للجزائر، بعد تدخل مدافع ساحل العاج على يوسف البلايلي.

55' جووووووووووووووووول هدف ثالث للمنتخب الإيفواري، مجهود فردي من بيبي الذي توغل من الجانب الأيمن وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

51' محاولات من لاعبي الفريقين، لفرض السيطرة والاستحواذ على اللعب.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الاول بتقدم ساحل العاج بهدفين دون رد.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

37' جوووووووووووووووووووووول هدف ثان لساحل العاج، ركلة حرة من الجانب الأيمن تم لعبها بشكل عرضي قابلها إبراهيما سانجاري برأسية قوية في الشباك.

34' محاولة للمنتخب الجزائري، كرة طويلة من يوسف عطال باتجاه البلايلي ولكن الحارس يتقدم في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

28' استفاقة من لاعبي الجزائر، بحثًا عن هدف التعادل.

23' جووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح ساحل العاج، تمريرة من بيبي من الجانب الأيمن إلى فرانك كيسي الذي سدد تسديدة قوية في الشباك.

19' سيطرة من لاعبي ساحل العاج في الدقائق الماضية بحثًا عن هدف التقدم.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

9' محاولة من ساحل العاج تسديدة من ماكس جرادل يتدخل الدفاع ويبعدها في الوقت المناسب.

6' بداية قوية للمنتخب الجزائري، وضغط مستمر ولكن دون خطورة على مرمى الأفيال حتى الآن.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

المنتخب الجزائري، سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام منتخب سيراليون، كما خسر في مفاجأة أمام غينيا الاستوائية لتتعقد حظوظه في التأهل.

على الجانب الآخر، يطمح ساحل العاج لتحقيق الفوز لضمان الصدارة بعد التعادل غير المتوقع أمام سيراليون والذي جاء في الدقائق الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الجزائر ضد ساحل العاج في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.