الجزائر تُوضح حالة بلايلي الصحية وموقفه من مواجهة قطر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حالة يوسف بلايلي الصحية بعد تعرضه لضربة في رأسه خلال مواجهة المغرب في مواجهة ربع نهائي كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر.

جناح قطر القطري كان قد لعب مباراة رائعة أمام المغرب توجها بهدف من تسديدة بعيدة مذهلة، وقد أكمل اللقاء حتى نهايته رغم تعرضه لضربة في رأسه، حسبما أفاد الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي.

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اتحاد كرة القدم طمأن الجميع على حالة بلايلي، إذ أكد أن جميع الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت له في المستشفى عقب المباراة أثبتت سلامته وعدم وجود أي شيء يدعو للقلق.

وِأوضح بيان الاتحاد الجزائري أن لاعب الأهلي السعودي السابق سينضم للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين وسيكون جاهزًا لمواجهة نصف النهائي أمام قطر مساء الأربعاء القادم على ملعب الثمامة في الدوحة.

الجزائر كانت قد خسرت مهاجمها الفذ بغداد بونجاح أمام المغرب لتعرضه لإصابة على مستوى الرأس بعد اصطدام عنيف مع محمد الشناوي حارس مرمى مصر في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام دور المجموعات، وقد أوضح الاتحاد الجزائري أن حالة مهاجم السد تختلف عن بلايلي ولذا تم التعامل معها بإجراءات صحية وقائية أكثر صرامة مما منعه من خوض مواجهة دور الـ8.

يُشار إلى أن نصف النهائي الآخر في كأس العرب سيجمع مصر مع تونس على استاد 974 القطري، وسيلعب المتأهلان المباراة النهائية يوم السبت القادم الذي يُصادف العيد الوطني في قطر.