لاعب الجزائر: سنقدم ما يليق بنا أمام نيجريا وسنقاتل للتأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مهدي عبيد؛ لاعب منتخب الجزائر، على عزمه تقديم أقصى ما لديه أمام منتخب نيجيريا، من أجل التأهل وإسعاد الشعب الجزائري.

محاربو الصحراء يستعدون لملاقاة النيجيريين غدًا الأحد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

"الجميع استعد جيدًا للقاء، سنقدم مباراة تليق بنا وبشعب الجزائر، خاصة وأننا نتصدر ترشيحات الكل لنيل لقب البطولة، وإن كان المنتخب النيجيري جيد ولديه لاعبين مميزين، فإننا نعلك جيدًا ما علينا فعله وسنفعل أي شيء للإطاحة بهم".

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وأضاف: "نعم نشأت في فرنسا، لكنني جزائري مئة بالمائة، وسأقاتل مع زملائي، لإسعاد جماهيرنا".

يذكر أن الجزائر تأهلت لنصف النهائي بعدما تغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

بينما تأهلت نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي.