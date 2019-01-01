لاعب الجزائر: تابعت مواجهة كوت ديفوار 2015 وثأر هدفنا

محاربو الصحراء لهم ذكرى سيئة في آخر مواجهة جمعتهم بالأفيال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هشام بوداوي؛ لاعب وسط منتخب الجزائر، أن مشاركته من عدمها ليست مشكلة بالنسبة له، مشددًا على دعمه لزملائه في كافة الأحوال.

محاربو الصحراء يستعدون لملاقاة كوت ديفوار غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السويس، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال بوداوي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "سعيد للغاية بالأداء والنتائج التي نحققها، ولا يهمني ما إذا كنت ألعب أم لا، ليس لدي أي مشكلة، في جميع الأحوال أدعم فريقي بشكل كامل".

جمال بلماضي: كوت ديفوار منافس قوي ولا أنكر القلق منه

وأضاف: "بالفعل شاهدت مواجهة الجزائر أمام كوت ديفوار في عام 2015 في التليفزيون، وأن ألعب أمامه هذا أمر عظيم، لأنني أعلم أنه فريق رائع، نأمل الفوز عليه لنثأر وحتى نواصل مشوارنا".

لاعب الوسط تابع: "جمال بلماضي؛ المدير الفني، يمنحنا عديد النصائح ونجح في أن يجمع اللاعبين حوله، وهذا أهم شيء، لأن المدرب يصنع اسمه من خلال اللاعبين".

واختتم: "أن أخوض بطولة أفريقية وأنا في هذا العمر جعلني سعيدًا للغاية، الآن طموحي أن أشارك في كأس العالم، وأن نحصد لقب أفريقيا أولًا".

يذكر أن الأفيال أقصوا محاربي الصحراء من البطولة الأفريقية في عام 2015 بعدما تغلبوا عليهم بثلاثية مقابل هدف وحيد في دور ربع النهائي.