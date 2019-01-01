الجزائر: الاتحاد الإفريقي استفسر عن إمكانية استضافتنا أمم إفريقيا 2021

هل يطلب الاتحاد الإفريقي من الجزائر تنظيم أمم إفريقيا 2021

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سليم برناوي، وزير الرياضة الجزائرية، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استفسر عن مدى جاهزية الجزائر، لاستضافة وتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، حال حدوث أي طارئ.

ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد أن كان مقررًا له أن ينظم بطولة 2019 التي نظمتها مصر بدلًا منه.

برناوي قال خلال مؤتمرًا صحفيًا: "الاتحاد الإفريقي استفسر من الاتحاد الجزائري، بشأن قدرة الجزائر على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2021".

الوزير الجزائري تابع: "لا نسعى لتعويض الكاميرون، ونتمنى بكل قوة أن تقام البطولة المقرر لها 2021 بالكاميرون".

واختتم سليم برناوي تصريحاته قائلًا: "الجزائر تمتلك الإمكانيات التي تجعلها تنظم بطولة كأس أمم إفريقيا، وإذا طلب منا ذلك فنحن جاهزون، لأننا استثمرنا 1.5 مليار دولار في بناء منشآت رياضية".

وسبق للجزائر وقامت باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة عام 1990، والتي توج بها محاربي الصحراء بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بهدف دون رد.