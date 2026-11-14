الجزائر وتوجو | أنيس حاج موسى "أنقذ نفسه" ومازا لا يُنصح بمشاهدته .. ونجم اللقاء "صافرة ضائعة"!

في ليلة توديع الأسطورة عيسى ماندي، صاحب الـ123 مباراة، خاض المنتخب الجزائري مباراة "بلا طعم"، إلا في آخر ربع ساعة،، خرج فيها بفوز صعب على توجو بنتيجة (1-0)، في ملعب حسين آيت أحمد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

مباراة كان البطل فيها هو الجمهور الجزائري الذي جاء بحشود غفيرة في ميدان "تيزي أوزو"، ولقطة تحكيمية مثيرة للجدل، أفسد بها الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، فرصة لكسر رتم اللقاء الذي كان أشبه بـ"سيناريو واحد"، على مدار الـ90 دقيقة، إلا أن كلمة الحسم جاءت عن طريق رامي بنسبعيني في الدقيقة 76.

فوز ضعيف، ولكنه يكفي لإبقاء محاربي الصحراء، في صدارة المجموعة التاسعة من تصفيات كان 2027، بسبع نقاط، إلا أنه أشعل السباق، مع تواجد زامبيا وتوجو في المركزين الثاني والثالث بـ4 و3 نقاط، ومن ثمّ بوروندي في ذيل المجموعة بنقطتين.

أنيس حاج موسى "أنقذ" نفسه .. ومازا لا يُنصح بمشاهدته!

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لا يشكك أحد في موهبة أنيس حاج موسى، الذي صنع طفرة مع فينورد، وكذلك إبراهيم مازا، صاحب الـ20 عامًا، دينامو باير ليفركوزن وأحد أبرز النجوم الخاطفة للأنظار في أوروبا.

ورغم ذلك، إلا أن الثنائي كان لسان حال المنتخب الجزائري بشكل عام، قراءة تكتيكية مكشوفة في أرض الميدان، كثرة الكرات العرضية المقطوعة، والمعاناة في الصراع البدني.

وبينما تتحدث التقارير عن اهتمام 8 أندية بضم الحاج موسى، مثل بورتو ومارسيليا ونيوكاسل وبوروسيا دورتموند، إلا أن جناح فينورد، بات مفتقرًا لجرأته المعتادة في هولندا، من حيث الاختراق من الطرف للعمق، والتوغل لمنطقة الجزاء، ومن ثمّ التجربة على المرمى، فيما بدا أمام رقابة هنري كودوسو وكريم درمان، أقرب لسياسة "الحل السلمي" بإرسال الكرات العرضية، إلا أنه ربما أنقذ نفسه، بأن نجحت إحدى عرضياته في الوصول إلى رامي بنسبعيني، ليسجل رأسية في الشباك.

أما عن إبراهيم مازا، فإن مثل تلك المباريات لا يُنصح بمشاهدتها، خاصة وأنت تتحدث عن موهبة تملك شخصية كبيرة، قادر على التوغل وكسر الخطوط، والصناعة، إلا أنه عانى كثيرًا أمام الجدار الدفاعي الذي نجح في "تحجيم" خطورته، وأظهره بمظهر اللاعب ذي الخبرة القليلة.

ركلة جزاء؟

ولا يمكن الحديث عن تلك المباراة، دون ذكر اللقطة التحكيمية الجدلية، التي قدمها الحكم أتشو، حينما رفض احتساب ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 45، رغم وجود لقطة لمسة يد واضحة على توجو، إثر التعامل مع كرة عرضية من أشرف عبادة، قبل أن تصطدم الكرة بذراع المدافع، الذي بدا وكأنه حركها تجاه الكرة من أجل إسقاطها، إلا أن ذلك لم يقنع الحكم بالتوجه لشاشة الفار، من أجل مراجعة تلك اللقطة.

الأفضل والأسوأ

في البداية، لنتفق على عدة نقاط حول مواجهة توغو؛ الأولى أن الجزائر ظهرت بشكل أفضل دفاعيًا، والثانية أن تبديلات المدرب إبراهيم حمداوي، زادت من وتيرة اللعب، رغم أنها لم تنجح في تحقيق انتصار مضمون، أمام منتخب كان متكتلًا دفاعيًا وترك لمحاربي الصحراء مهمة الاستحواذ والضغط، مقابل مرتدّات خاطفة.

الأفضل في تلك المباراة كان نبيل بن طالب، وسط ميدان ليل، الذي كان بمثابة "صخرة" الوسط، من حيث التعامل مع ارتداد توجو في العمق، فضلًا عن بناء الهجوم بفضل تمريراته الطويلة، التي بلغت 12 تمريرة ناجحة من أصل 16، وكذلك تقديم 105 تمريرة قصيرة ناجحة من بين 115.

وهناك اثنان أيضًا لا يُنسى فضلهم أيضًا، وهما أشرف عبادة الذي أبدع في صد هجمات التوجوليين، ومحمد عزي، ظهير سسكا موسكو، الذي قدم مباراة دولية أولى قوية، على الطرف الأيمن، دفاعيًا وهجوميًا.

أما عن الأسوأ، فلا صوت يعلو عن أمين جويري، الذي أثبت بأن الانتقادات التي طالته بالتباطؤ وإهدار الفرص في منطقة الجزاء، كانت في محلها، حيث تفنن جويري في الإبقاء على نتيجة المباراة الهزيمة، رغم كونه قادمًا من ثلاث مباريات متتالية مع مارسيليا، سجل بكل منها هدفًا.

هل يفتقد الجزائر لثنائية محرز وبونجاح؟

مع ارتداء أنيس الحاج موسى، للقميص رقم "7"، لا يزال السؤال حول ما إذا كان خير تعويض للقائد رياض محرز، الذي قرر الاعتزال دوليًا بعد كأس العالم 2026؟

ونستطيع القول إن أنيس موسى يمتلك المهارة الرائعة في شن الخطورة على الطرف الأيمن، إلا أنه ربما افتقد للمسة الأخيرة أمام توجو، التي حرمته من مهارته المعتادة في المرور والتوغل داخل المنطقة، ولكن يبقى في النهاية، مبشرًا بأن تلك الجبهة قادرة على صنع الفرص، وينقصه الحسم فقط في مثل تلك المباريات الصعبة.

أما عن جويري ومحمد أمين عمورة، فإن الثنائي أظهر سوءًا في ترجمة الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، بشكل ربما أعاد للأذهان، الافتقاد لماكينة الأهداف بغداد بونجاح، الذي كان يعرف كيفية اقتناص أنصاف الفرص، في الوقت الذي احتاج فيه الخضر لعناصر مثل حمد عبدلي وعادل بولبينة من أجل تنشيط الجانب الهجومي، والرد على أزمة الإنهاء، بمحاولات من خارج المنطقة.