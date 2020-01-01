رسميًا .. الجزائر تتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2021

محاربو الصحراء تأهلوا بحصدهم عشر نقاط من أربع مباريات

نجح المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الوطني جمال بلماضي، في حجز مقعده في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد التعادل أمام زيمبابوي.

محاربو الصحراء حلوا اليوم الإثنين، ضيوفًا على زيمبابوي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكان 2021، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

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افتتح أندي ديلور التهديف أولًا للجزائر في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، وبعده بأربع دقائق فقط أضاف زميله رياض محرز الهدف الثاني.

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أصحاب الأرض نجحوا في العودة للمباراة بإحراز هدفين في الدقيقتين 43 و82 عن طريق كنوليدج موسونا وبرينس دوبي.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الجزائر إلى النقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، لتصعد لنهائيات البطولة، بينما تحل زيمبابوي في المركز الثاني بخمس نقاط، تليها زامبيا بثلاث نقاط، ورابعًا بوتسوانا بنقطة وحيدة.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل نسخة 2019 من البطولة الإفريقية، إذ تغلب في النهائي على السنغال بهدف وحيد، ليحصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

ويتبقى لمحاربي الصحراء مباراتين في التصفيات الحالية أمام زامبيا وبوتسوانا، تقام يومي 22 و30 من مارس المقبل.