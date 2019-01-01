جمهور الجزائر يزور منزل والدة أبو تريكة

جمهور محاربي الصحراء يستغلون تواجدهم في مصر لزيارة عائلة معشوق الجماهير العربية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام عدد من جمهور المنتخب الجزائري بزيارة منزل محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، خلال تواجدهم بمصر لمؤازرة منتخب بلادهم.

المنتخب الجزائري وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، على أن يلاقي السنغال بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة.

واستغل الجمهور تواجده في مصر، لزيارة منزل معشوق الجماهير العربية، حيث انتشر فيديو لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو مع والدة الماجيكو.

فيديو - لاعبو السد يوجهون رسائل لبونجاح قبل النهائي الأفريقي

والدة تريكة حرصت على الدعاء لمحاربي الصحراء قبل لقاء النهائي، حيث قال في الفيديو: "يا رب يوفقكوا ويسعدكوا وترجعوا بالكأس، ربنا يجبر بخاطركوا".

وكان المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي هو الآخر قد قام أمس الثلاثاء، بزيارة منزل تريكة في قرية ناهيا بالجيزة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الجزائر وصلت للنهائي بعدما تغلب على نيجيريا بثنائية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي، بينما أقصت السنغال تونس بالفوز بهدف وحيد في الأشواط الإضافية.