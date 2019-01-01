رسميًا - بلماضي والشناوي الأفضل بدور المجموعات في كأس أفريقيا

مدرب الجزائر قاد فريقه لتقديم أداء هو الأفضل حتى الآن بالبطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، أفضل مدرب في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المدرب الجزائري قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول من البطولة، بعد الفوز أمام كينيا والسنغال وتنزانيا، ليتأهل إلى دور الـ16.

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وقدم محاربو الصحراء حتى الآن مستوى رائع في البطولة القارية، استحقوا عليه التأهل، وتصدر قائمة المرشحين للفوز باللقب الأفريقي.

كتيبة بلماضي سجلت في المجموعات ستة أهداف كأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، في المقابل لم تستقبل أي أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الجزائري في الدور المقبل منتخب غينيا، في السابع من يوليو الجاري.

فيما حصد محمد الشناوي؛ حارس مرمى منتخب مصر، جائزة الأفضل بين الحراس في الدور الأول.

حارس الفراعنة لم يستقبل أي هدف في مرماه خلال مواجهات زيمبابوي وأوغندا والكونغو، وكان صاحب الفضل في حسم المباراة الأخيرة أمام طيور الكركي، حيث تصدى لأكثر من هدف محقق ببراعة كبيرة.

وقاد الشناوي منتخب بلاده للتأهل إلى دور الـ16 لمواجهة جنوب أفريقيا، في السادس من الشهر الجاري.