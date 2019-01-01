فيديو - روح قتالية يظهرها مهدي زفان بنهائي أمم إفريقيا

مهدي زفان يتعملق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أظهر مهدي زفان، الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر، روح قتالية عالية، في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام السنغال.

الجزائر تتقدم على السنغال بهدف دون رد، في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

مهدي زفان أنقذ منتخب بلاده من هدف محقق في الدقيقة 45 من زمن المباراة، بعدما أبعد الكرة من أمام مهاجم السنغال في اللحظات الأخيرة، حيث كان سيكون في مواجهة مباشرة مع رايس مبولحي حارس الجزائر.

ويسعى الخضر لتحقيق اللقب الغائب عنهم منذ عام 1990، في البطولة التي حصلوا عليها في الجزائر، على حساب نيجيريا.

السنغال تسعى لتفادي الخسارة الثانية لهم في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة أمام الكاميرون في نسخة عام 2002.

وتأهل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم، بعد الفوز على نيجيريا في نصف النهائي، بينما صعد السنغال على حساب تونس.