بلماضي يتوج بجائزة مدرب العام في إفريقيا

مدرب عربي يفوز باللقب بعد غياب طويل

تُوج الجزائري جمال بلماضي، بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019، بعد النجاح المُبهر لفريقه على مدار السنة الماضية.

اختيار بلماضي جاء خلال الحفل الذي أقامه الكاف مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، بتواجد مجموعة من أهم الشخصيات الرياضية البارزة وفي مقدمتها جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي.

ويأتي فوز بلماضي بعد قيادته منتخب الجزائر للفوز على كأس أمم إفريقيا الماضية، بعد تخطي نظيره السنغالي في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت بمصر.

Djamel Belmadi crowned Men’s African Coach of the Year after a historic 2019!



Congratulations! 👏 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/ld0Xo8EsHT — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

وتفوق بذلك الجزائري على أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي، والذي كان من أبرز المدربين أيضاً وقاد بلاده للميدالية الفضية والمركز الثالث بنفس البطولة.

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وحصد بلماضي الجائزة بالتغلب كذلك على معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، والحاصل على دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، والمركز الخامس بكأس العالم للأندية.

ويعتبر بلماضي هو أول مدرب عربي يحصل على الجائزة، منذ مواطنه خير الدين مضوي الذي حصد اللقب في 2014 لإنجازاته مع وفاق سطيف.