الجزائر أفضل منتخب وحكيمي أحسن لاعب شاب.. جوائز العام في أفريقيا

جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019

جاء المنتخب الجزائري كأفضل منتخب أفريقي لعام 2019 في اختيار منتظر بعدما فاز محابو الصحراء بكأس الأمم الأفريقية في مصر يونيو الماضي.

ويتواجد مسؤولون رسميون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا على رأسهم الرئيس جياني إنفانتينو وأرسين فينجر ويوري دجوركاييف.

وحول ذلك، وخلال حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية، تم توزيع الجوائز لأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل منتخب للرجال وللسيدات.

وكأفضل منتخب، فاز المنتخب الجزائري بالجائزة بعدما أعلن رجل الأعمال المصري كامل أبو علي راعي الحفل اسم محاربي الصحراء.

أما كأفضل منتخب نسائي جاء المنتخب الكاميروني على خلفية ما قدمه خلال العام المنصرم ليتوج عملًا كبيرًا بجائزة مستحقة.

وكأفضل لاعب شاب فاز الدولي المغربي حامل اللقب في العام الماضي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

كما فاز النجم الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل هدف في العام على خلفية هدفه في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في شباك نيجيريا.

بينما حسم يوسف البلايلي نجم الأهلي السعودي حاليًا جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا على خلفية ما قدمه مع الترجي التونسي والمنتخب الجزائري خلال العام.

وحصد الاتحاد المصري لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد محلي أفريقي، وتسلم رئيسه السابق هاني أبو ريدة الجائزة رغم جلوس الرئيس الحالي عمرو الجنايني ضمن الحضور.

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وتنافس البلايلي مع كل من نجم الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد وأيضًا نجم الترجي التونسي أنيس البدري، قبل أن يحسم النجم الجزائري الجائزة.