كأس العالم للسيدات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الجربوع يعلن: لن يقوم مجلس إدارة الهلال بالتصويت لبن نافل أو الموسى

التعليقات()
الزعيم على مشارف رئاسة جديدة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن عبد الله الجربوع؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف، وقوف مجلسه على الحياد في الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد لرئاسة القلعة الزرقاء.

الزعيم يعقد اليوم الثلاثاء، جمعيته العمومية للتصويت في الانتخابات، التي تقدم بأوراقه بها الثنائي الأمير فهد بن نافل ورجل الأعمال موسى الموسى فقط لرئاسة النادي.

صورة - كارلوس إدواردو يُثير الجدل بشأن مدرب الهلال الجديد

اختيارات المحررين

وقال الجربوع، في تصريحات صحفية، على هامش وصوله لمقر النادي، لحضور مراسم التصويت: "مجلس الإدارة لن يشارك في الجمعية العمومية ولن يصوت لأيٍ من المرشحين، وهذا من منطلق الحياد ووقوفنا على مسافة واحدة من الجميع".

يذكر أن باب الترشح كان قد فُتح في التاسع من الشهر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، على أن يتم الإدلاء بالأصوات اليوم فقط.

الموسى كان قد تقدم بطعن على ترشح علي سليمان الهتلان بقائمة بن نافل، إلا أن لجنة الطعون قابلته بالرفض، ليتم اعتماد قائمة الثنائي كاملة.

إغلاق