الجربوع يعلن: لن يقوم مجلس إدارة الهلال بالتصويت لبن نافل أو الموسى

الزعيم على مشارف رئاسة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عبد الله الجربوع؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف، وقوف مجلسه على الحياد في الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد لرئاسة القلعة الزرقاء.

الزعيم يعقد اليوم الثلاثاء، جمعيته العمومية للتصويت في الانتخابات، التي تقدم بأوراقه بها الثنائي الأمير فهد بن نافل ورجل الأعمال موسى الموسى فقط لرئاسة النادي.

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وقال الجربوع، في تصريحات صحفية، على هامش وصوله لمقر النادي، لحضور مراسم التصويت: "مجلس الإدارة لن يشارك في الجمعية العمومية ولن يصوت لأيٍ من المرشحين، وهذا من منطلق الحياد ووقوفنا على مسافة واحدة من الجميع".

📸 عرضت قبل قليل الإدارة المكلفة التقرير المالي والإداري والفني للعام المالي المنصرم #الهلال pic.twitter.com/BsoXTnIqab — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 18, 2019

يذكر أن باب الترشح كان قد فُتح في التاسع من الشهر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، على أن يتم الإدلاء بالأصوات اليوم فقط.

الموسى كان قد تقدم بطعن على ترشح علي سليمان الهتلان بقائمة بن نافل، إلا أن لجنة الطعون قابلته بالرفض، ليتم اعتماد قائمة الثنائي كاملة.