هجوم قاسٍ على نجم النصر

تعرض كريستيانو رونالدو ومدربه في منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، إلى هجوم إنجليزي حاد وقاسٍ جدًا.

نجم النصر السعودي لم يُسجل أي هدف بعد في يورو 2024، وقد أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة دور الـ16 أمام سلوفينيا مما كاد أن يُخرج بلاده من البطولة لولا تألق دييجو كوستا حارس مرمى البرتغال في ركلات الجزاء الترجيحية.

كريس سوتون نجم كرة القدم الإنجليزية على مستوى الأندية خلال تسعينات القرن الماضي وجه نقدّا لاذعًا للمدرب البليجكيي بسبب إصراره الاعتماد على رونالدو في التشكيل الأساسي للبرتغال رغم مستواه المتواضع خلال يورو 2024 على حد وصفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سوتون، الذي ساهم بقوة في معجزة بلاكبيرن بالفوز بالدوري الإنجليزي موسم 1994-1995 وخلق شراكة استثنائية مع النجم آلان شيرر، وصف مارتينيز بالجبان وطالبه باتخاذ القرارات الشجاعة المفيدة للمنتخب بغض النظر عن مشاعر الغضب التي قد تتولد لدى نجم النصر.

وأضاف خلال صحيفة ديلي ميل "يبدو أن مارتينيز خائف من إبعاد رونالدو، والذي يبدو أنه المدرب الآخر للبرتغال بالنظر إلى مدى صلاحياته المطلقة في ألمانيا. في النهاية، يجب أن يُدرك المدرب أن عليه التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة التي قد لا تكون مرضية للجميع ومزعجة للبعض".

تابع "لا أحد يُجادل في المسيرة الأسطورية لرونالدو، لكنه بدا يوم الإثنين كالطفل صاحب الكرة الذي يلعب بها مع أصدقائه ثم حين ينتهي يأخذها معه للبيت حتى لا يلعب أحد غيره. الأنانية كانت تُسيطر على أداء رونالدو خلال المباراة، وقد أصبح الأمر محرجًا كثيرًا حين يتقدم لتسديد الكرات الثابتة فيما يقف برونو فرنانديش بجانبه مكتوف الأيدي. دموعه بعد إهدار ركلة الجزاء دليل على الضغط الذي يُعاني منه حتى أعظم اللاعبين".

يشار إلى أن البرتغال ستواجه فرنسا في قمة كبرى ضمن ربع نهائي يورو 2024.