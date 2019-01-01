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تصفيات كأس أمم افريقيا

الجامعة التونسية تعلن الطاقم الفني لنسور قرطاج

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أولى مواجهات جيريس ستكون أمام إي ستوايني والجزائر
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت الجامعة التونسية، اليوم بشكل رسمي، الطاقم الفني الكامل للمنتخب التونسي، الذي سيخوض لقاء الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019، الشهر المقبل.

وتم تعيين المدير الفني الفرنسي، آلان جيريس، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني التونسي خلفاً فوزي البنزرتي.

وسيخوض المنتخب التونسي مواجهتين في مارس المقبل، الأولى أمام إي سواتيني ومن ثم مواجهة ودية أمام الجزائر.

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وجاء التشكيل الفني للعارضة الفنية للمنتخب التونسي كالتالي:

  1. ممرن وطني : مـــاهر الكنزاري
  2. مدرب الحراس : حمدي القصراوي
  3. معد بدني : جـــلال الهرقلي – فراس بالي
  4. مستشار فني و طني مكلف بالمتابعة و التقييم : مبارك الزطال

وضمّن المنتخب التونسي التأهل الرسمي للمسابقة الأفريقية المقرر إقامتها في مصر يونيو المقبل.

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ويسعى نسور قرطاج للفوز على إي سواتيني من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة رفقة المنتخب المصري.

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