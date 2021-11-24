الجابر: المالكي يشبه بيرلو والنني سينجح بالسعودية وصلاح الأفضل بالعالم ولكن!

شبه سامي الجابر، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، عبد الإله المالكي لاعب وسط الاتحاد بالنجم الإيطالي أندريا بيرلو، متحدثًا عن إمكانية انضمام المصري محمد النني إلى الدوري السعودي.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، على أن نادي آرسنال الإنجليزي اتخذ قرارًا بعدم تجديد عقد محمد النني، وهو الأمر الذي سيجعله لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2022.

ماذا قال سامي الجابر عن عبد الإله المالكي وأحمد حجازي نجمي الاتحاد؟

الجابر قال خلال تصريحات لبرنامج "ريمونتادا" عبر قناة المحور: "عبد الإله المالكي عندما تراه في منتصف الملعب، يذكرك بالإيطالي جينارو جاتوزو ومواطنه أندريا بيرلو، فهو شخصية تنظيمية رائعة في الملعب".

نجم الهلال السابق تابع: "الاتحاد كان يعاني كثيرًا قبل أحمد حجازي، بوجوده غير مفاهيم كثيرة في النادي، وأصنفه واحد من أفضل المدافعين على المستوى العربي، وأضاف للاتحاد والدوري السعودي كثيرًا".

واستطرد قائلًا: "الاتحاد كان يعاني، ولكن حجازي قام بربط كبير جدًا بين اللاعبين وأعطى الثقة لكل المدافعين وأيضًا خط الوسط، سواء عبد الإله المالكي أو المغربي كريم الأحمدي".

الأسطورة السعودية أضاف: "هناك لاعبين رائعين في الدوري المصري، وأتمنى وجودهم بالدوري السعودي لأنهم سيعطون الإضافة بكل تأكيد، وأتمنى أن أراهم، بعد ما قدمه أحمد حجازي الذي جاء لنا من الدوري الإنجليزي".

ماذا ينقص صلاح ليكون الأفضل في العالم؟ وما موقف النني من الدوري السعودي؟

وتحول الجابر للحديث عن النجم محمد النني، حيث قال: "سيكون إضافة كبيرة إذا انتقل لأي فريق بالدوري السعودي، وسينجح خاصة لو انتقل لفريق كبير، لأنه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات رائعة، وأتمنى أن أراه في الدوري السعودي لأنه سينجح بلا شك".

وعن صلاح قال سامي الجابر: "نحن نفتخر بمحمد صلاح بشكل كبير جدًا، وأقول أن ما يقدمه شيء من الخيال، كرة قدم وسرعة وتسديد وثقة كبيرة في النفس، وليفربول إذا لم يشارك صلاح سيكون هناك نقص كبير، لأن شخصيته كبيرة جدًا".

واختتم الجابر تصريحاته قائلًا: "عدم تحقيق لقب مع فريقه أو منتخب بلاده سيكون عقبة أمام تحقيقة جائزة أفضل لاعب في العالم، وقد يتميز لاعب آخر عنه في هذه النقطة، وصلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، ونتمنى وصوله إلى كأس العالم رفقة مصر عام 2022 في قطر".

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