الثورة مستمرة .. إقالة سيبولدي وتعيين مدرب وطني للأهلي

قرارات صارمة للإدارة الجديدة

تتسارع الأحداث في النادي الأهلي السعودي منذ الخسارة المؤلمة أمام الأخدود في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى السعودي، إذ بعد استقالة الإدارة برئاسة ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ رئيسًا جديدًا والحديث عن رحيل بعض الأجانب، أكدت عدة مصادر إقالة المدير الفني روبيرت سيبولدي.

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الأهلي يُطيح بمدربه بعد خسارة 4 نقاط في دوري يلو

الأهلي كان قد تعاقد مع سيبولدي في مارس الماضي ليُحاول إنقاذه من الهبوط إلى دوري يلو لكنه لم يستطع ذلك، وقد جددت الإدارة السابقة عقده لموسم جديد لكن عدم الحصول سوى على نقطة واحدة من المباراتين الأولتين في الموسم الجديد أجبر المسؤولين الجدد على الإطاحة به.

الأهلي لم يُعلن رسميًا بعد عن إقالة سيبولدي لكن الإعلامي المطلع على الأحداث "وليد سعيد" أكد أن القرار اتخذ بالفعل.

Shahid

المدرب الأوروجواياني قاد الراقي في 7 مباريات من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي لم يفز سوى في واحدة وتعادل في 4 وخسر اثنتين.

هذا الموسم خاض الأهلي مباراتين تعادل في الأولى مع القيصومة 1-1 وخسر الثانية أمام الأخدود بهدفين دون رد.

من هو المدرب الجديد للأهلي؟

وليد سعيد أوضح أن الإدارة الأهلاوية اتجهت للمدربين المحليين وقد عينت السعودي يوسف عنبر لقيادة الفريق خلفًا لسيبولدي.

ولم يكشف الإعلامي الأهلاوي إن كان عنبر سيكون مدربًا مؤقتًا حتى تعيين مدرب أجنبي جديد أم حتى نهاية الموسم الجاري.

عنبر صاحب الـ60 عامًا كان قد قاد الأهلي عدة مرات بجانب عدة أندية أخرى آخرها نادي جدة.