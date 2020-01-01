الثلاثي المصاب يعود لتدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا

الأهلي يستعد لمواجهة طنطا

استأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين، استعدادًا للعودة مرة أخرى لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد عودته من زيمبابوي.

وكان الأهلي قد تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدف لكل فريق على أرض الأخير.

وشهد مران الأهلي تواجد اللاعب أحمد الشيخ فقط من بين قائمة الفريق التي خاضت لقاء بلاتينيوم الأخير، حيث غاب أيضًا رينيه فايلر المدير الفني.

وعاد الثلاثي حسين الشحات وحسام عاشور ومحمود وحيد في التدريبات، بعد غيابهم خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة مما أكد جاهزيتهم لمواجهة طنطا.

وخاض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بعض التدريبات التأهيلية في الجيم، بينما شارك صلاح محسن وعمار حمدي أيضًا في التدريبات.

ويواجه الأهلي نظيره طنطا، الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأحمر لمواصلة الانتصارات.