الثلاثيات(5) - تعويذة هاينكس التي فشل جوارديولا في استنساخها

حلقة جديدة من سلسلة الثلاثيات، وهذه المرة سنتحدث عن الموسم المثالي لبايرن ميونخ رفقة المدرب يوب هاينكس.

حسن الخواجة فيسبوك تويتر

تحقيق الثلاثية في موسم واحد لا يأتي من فراغ بل نتيجة لموسم كامل بلا أخطاء، النفس الطويل في بطولة الدوري، تجنب مفاجآت بطولة الكأس والقدرة على مواجهة طرق اللعب المختلفة وكبار أوروبا في دوري الأبطال، قدم بايرن ميونيخ في موسم 2012-2013 مثالًا كلاسيكيًا لموسم بلا أخطاء فبعد خسارة الدوري ضد دورتموند في موسم 2012 وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 3 مواسم ضد إنتر ميلانو في 2010 و تشيلسي في معقل الفريق الباڤاري في موسم 2012 كان على الفريق أن يعود على الصعيد المعنوي قبل الرياضي وقد كان.

قدم هاينكس لوحة فنية تكتيكية فريدة من نوعها بداية من حراسة المرمى مرورا بباقي المراكز نسلط عليها الضوء في هذا التقرير:

وجود نوير في مركز حراسة المرمى لم يعط فقط أفضلية للبايرن بامتلاك حارس مرمى بجودة عاليه لكن أعطاهم أفضلية في بناء الهجمة بسبب قدرة مانويل نوير العالية على التمرير وبداية الهجمة وإعطاء حرية لبواتينج ودانتي لتطبيق الرقابة اللصيقة لمهاجمين الخصم وقيام نوير بتغطية أي مساحات بسبب سرعته وقرائته لتحركات الخصم.

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صلابة خط الدفاع تمت ترجمتها إلى أرقام حيث استقبل بايرن ميونيخ 18 هدف فقط وهو رقم دفاعي عظيم يضاهي أرقام موسم 2010 التاريخي لإنتر ميلان مع مورينيو.

صلابة دفاعية لم يكن السر فيها خط الدفاع فقط بل طبق هاينكس الضغط العالي بتقنية رائعة والضغط المضاد وتحويل مرتدات الخصم الى هجمات وفرص تسجيل للبايرن بمشاركة لام ودافيد الابا في استرجاع الكرة بشكل مبكر ساهم فيه وسط الملعب الذي ضم ثنائية خافي مارتينيز وشفاينشتيجر التي عملت على الحفاظ الكرة مع البايرن لأطول فترة ممكنة ومنع الخصم من الاحتفاظ بها او تحويل هجماته إلى فرص خطيرة منذ البداية بالإضافة الى حماية لخط الدفاع وتمرير الكرة إلى اللاعبين القادرين على صناعة الخطورة ومفاتيح اللعب.

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مارتنيز لم يكن فقط محور عادي بل تعددت مهامه ومنها الإنضمام لدانتي وبواتنج كثالث المدافعين وحماية شفاينشتيجر وكروس واعطاء اللاعب رقم 10 الحرية للمشاركة في صناعة اللعب.

توني كروس شارك بالقيام بهذا الدور بمساعدة توماس مولر وباستيان شڤاينشتيجر، توافر البدائل منحت الفريق القدرة على الحفاظ على نسق بدني عالي طوال الموسم ومنحت هاينكس رفاهية المداورة

أضاف هاينكس العامل إكس الغير متوقع وهو تبادل الأدوار، ليس فقط دفاعيًا بين لاعبي خط الوسط والأطراف بل هجوميا بمشاركة ريبيري ماندزوكيتش وآرين روبن وتوماس مولر، تطبيقا لمبدأ قدرة اللاعب على المشاركة في أكثر من مركز وتأدية العديد من المهام المختلفة بنفس الكفاءة، قام ماريو ماندزوكيتش بهذا الدور بشكل مثالي حيث شارك كرأس حربة وجناح بالتبادل مع ريبيري وروبن والضغط العالي لاستعادة الكرة بشكل مبكر.

تم تطبيق مفهوم أن الفريق مكون من وحدة واحدة تقوم بكافة الأدوار الهجومية والدفاعية بمرونة وسلاسة لخداع الخصم وفرض السيطرة عليه بطول وعرض الملعب حيث اذا اردت الوصول لمرمى مانويل نوير كان عليك اولا مواجهة القدرة الدفاعية والقدرة على الضغط الخاصة بخط الهجوم قبل المرور بباقي الخطوط، كان الوصول بأريحية لمرمى مانويل نوير مهمة تقترب من الاستحالة

قدرة هاينكس على التطور وتقديم أفكار جديدة ومواكبة التغيرات الخططية والكروية عبر مختلف الأزمنة والأجيال وامتلاك الفريق البافاري لأسلحة عديدة متنوعة الخصائص قدمت موسم بلا أخطاء تُوج فيه الفريق في النهاية بكل الألقاب وبالعلامة الكاملة.