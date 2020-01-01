الثغرة القاتلة .. كيف يفوز باريس على بايرن ميونخ؟

مفاتيح باريس سان جيرمان للتغلب على بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا

حان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، المواجهة التي ينتظرها الجميع على الرغم من أنها تحدث لأول مرة في تاريخ نهائيات البطولة، إلا أنها تعد بكثير من الإثارة.

بايرن ميونخ بعد رحلة أقصى فيها تشيلسي وأهان فيها برشلونة وتجاوز ليون مؤخرًا على موعد مع باريس سان جيرمان الذي أنفق كثيرًا في السنوات الماضية من أجل تلك اللحظة.

الحظوظ لا تميل لكفة على حساب الأخرى، فلكل نقاط قوته وضعفه كذلك، ولكن السؤال بالنسبة للجانب الباريسي، كيف يفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ في نهائي قد لا يتكرر قريبًا؟

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في الحقيقة لا يمكن الإجابة على هذا السؤال وعلى مثل هذه الأسئلة في كلمة واحدة، ولكن هناك نقطة رئيسية يمكن اللعب عليها واستغلالها من أجل حسم اللقب التاريخي.

في نصف النهائي، بايرن ميونخ بدوره واصل انتصاراته وتقديم العروض الممتعة، بكرة قدم جذابة مليئة بالمخاطرة والمتعة، ولكن هناك مشكلة واحدة، بل كارثة ستهدده في المباراة النهائية.

في ربع النهائي برشلونة كان سيئًا لدرجة جعلته يخسر بثمانية مع الرأفة، ولكنه في الوقت ذاته، وصل إلى مرمى بايرن ميونخ في كثير من المرات ولم يجد صعوبة في ذلك.

تكتيك فليك يعتمد على صعود الظهيرين وتقدم لاعبي الوسط بصورة كبيرة، مما يفتح الخط الخلفي للفريق بصورة كبيرة ويسهل من الوصول إلى مرماه.

بايرن ميونخ يلعب الـ 90 دقيقة وكأنه في آخر دقيقة ومتأخر بهدف، مخاطرة كبيرة قد تبدو غير محسوبة، ولكنها أصل تكتيك المدرب الألماني، ولكن هل يليق ذلك بمباراة نهائية؟

المشكلة في المباراة النهائية ستكون أن المنافس اسمه باريس سان جيرمان، الذي يمتلك مدربًا يدعى توماس توخيل وفلسفة هجومية واضحة.

الأزمة الأكبر في الثلاثي الهجومي الذي سيواجهه، نيمار ومبابي ودي ماريا، سرعات وحلول فردية وقدرة على التواصل فيما بين الثلاثي، وفاعلية على المرمى في الوقت ذاته.

هذه العوامل ستجعل كل ما واجهه بايرن ميونخ في المباراتين الماضيتين أشد وطأة، وكل ما لم يظهر خلف النتيجة الكبيرة قد يظهر.

ومن جهة باريس سان جيرمان، فإن سلاح الفوز سيكون في استغلال عملية الضغط والتقدم الانتحاري لرجال فليك، من أجل استغلال المساحات الموجودة في خط الظهر البافاري من خلال انطلاقات نيمار ومبابي وأنخيل دي ماريا، حيث يعيش الثلاثي أيامًا لا توصف.

بشكل أكثر تفصيلًا، سيحتاج بايرن ميونخ حل معادلة كيميتش وألفونسو ديفيس، تقدم الظهيرين بهذه الصورة سيجعل نيمار ومبابي يمرحان، وفي الوقت ذاته تحجيم الظهيرين سيحجم من خطورة الفريق البافاري هجوميًا.

الشيء الآخر الذي يجب أن يعتمد عليه باريس سان جيرمان للفوز هو تقليل خطورة الفريق البافاري هجوميًا، وألا يسمح له بفرض سيطرته على أجزاء من المباراة كما حدث أمام برشلونة.

في مواجهة برشلونة لم تكن السيطرة المطلقة لبايرن ميونخ منذ البداية، وكان برشلونة يحاول ويضغط في البداية، ولكن بمجرد أن حصل بايرن على السيطرة واستسلم برشلونة كانت النتيجة أكثر من كارثية.

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هذه النقاط باختصار هي السلاح أمام توماس توخيل من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة استغلال نقاط ضعف بايرن ميونخ على الرغم من الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق الألماني، والذي يمتلك الرغبة أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية.