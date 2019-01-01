الثأر مُحرك سيجوردسون لإيقاف مسيرة ليفربول بديربي الميرسيسايد

هل يعطل التوفيز ليفربول في الديربي؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يأمل صانع الألعاب الأيسلندي، جيلفي سيجوردسون، لاعب إيفرتون الإنجليزي، الثأر من ليفربول في لقاء الفريقين الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد خطف فوزًا قاتلاً بهدف نظيف في الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع، بعد خطأ فادح من الحارس جوردان بيكفورد.

ويسعى الأيسلندي لتحقيق انتصارًا يعطل به مسيرة غريمه التقليدي في ديربي الميرسيسايد.

وحسب تصريحات اللاعب لميرور قال عن الديربي: "لا يهم أين هو موقعنا في الجدول، لكننا دائمًا نسعى للفوز، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمعنا بهم، أن تخسر الديربي بتلك الطريقة، وأن تكون على بعد نقطة من الخصم، هذا مُحبط".

وسجل سيجوردسون أمس هدفين في مرمى كارديف سيتي ليقود فريقه للفوز، مسجلاً 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي بقميص التوفيز، في 57 مباراة.

وواصل: "خضنا مباراة جيدة وقدمنا نتيجة جيدة، تلك المباريات التي نسعى لتقديمها منذ بداية الموسم، الثقة مهمة لنا، ومن الرائع أن نعود لتقديم أداء جيد.

الجدير بالذكر أن سيجوردسون أصبح أفضل هداف أيسلندي في البريميرليج، متفوقًا على إيدور جودينسون لاعب تشيلسي وبولتون الأسبق.