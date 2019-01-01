التويجري: الهلال هو الملكي.. و"عملاق الرياض" لقب أطلقه عليه الفيفا

الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني

تحدث عادل التويجري الناقد الرياضي السعودي، عن ألقاب نادي الهلال، وأنه الأفضل في السعودية خلال الفترة الأخيرة، ضمن حديثه عن التتويج بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد حقق دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني، بالفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا خارج أرضه بهدفين نظيفين.

وعاد الهلال إلى عرش البطولة الآسيوية مرة أخرى بعد غياب 19 عامًا حيث أخر لقب له كان موسم 1999 – 2000، باللقب الثالث في تاريخه.

وقال التويجري في تصريحات مع الإعلامي وليد الفراج: "الهلال يحق له لقب الملكي والزعيم والعالمي وكل شيء لما قدمه في تاريخه".

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وأضاف: "هناك ألقاب كثيرة للهلال، ولكن أفضلهم هو الهلال، وأيضًا هناك عملاق الرياض وهي حسب ما جاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

الهلال حقق البطولة بعد جهد كبير خلال السنوات الأخيرة والتعاقد مع أكثر من محترف قادرين على تحقيق الفارق للزعيم في البطولات الكبرى.