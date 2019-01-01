التواء القدم يبعد ياسر المسيليم عن مواجهة الهلال

حارس الأهلي سيغيب عن مواجهة الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لفريق الأهلي، استبعاد ياسر المسيليم، حارس مرمى الفريق، بعد إصابته بالتواء في القدم.

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية، مساء اليوم الأثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المسيليم تعرض لالتواء في مفصل القدم، إثر محاولته النزول من إحدى السيارات أمس الأحد.

المسيليم خضع لفحوصات طبية، بينت أنه يعاني من التواء، سيبعده عن التدريبات الجماعية حوالي 15 يومًا.

لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي ترفض الطعن المقدم من نادي الاتفاق ضد إيقاف مدافعه حسين السيد 4 مباريات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق ❌ pic.twitter.com/W5OgM2Rl4Q — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019

وسيتواجد باسم العطا الله حارس مرمى الفريق في القائمة التي ستواجه الهلال اليوم، بدلًا من المسيليم المصاب.

فوساتي سيعتمد على محمد العويس أساسيًا، بينما سيتواجد العطا الله على مقاعد البدلاء، خلال مباراة الهلال.

الهلال كان قد حقق الفوز ذهابًا على الأهلي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب محيط الرعب.