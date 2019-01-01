التهامي ينتظم في تدريبات المغرب استعداداً لمواجهتي الأرجنتين ومالاوي

نجم بلد الوليد يعتبر أحدث الوافدين على تشكيل الفرنسي هيرفي رينارد

شارك أنور التهامي لاعب نادي بلد الوليد الإسباني، في التدريب الأول له مع المنتخب المغربي، استعداداً لفترة التوقف الدولي.

التهامي يعتبر من أحدث الوافدين على قائمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد مستوياته المميزة هذا الموسم.

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نجم وسط بلد الوليد شارك في الحصة التدريبية لأسود الأطلسي، والتي أقيمت في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وانصهر التهامي سريعاً مع باقي لاعبي المغرب، ليقدم مؤشرات جيدة لرينارد للاعتماد عليه في المستقبل.

وأشارت تقرير مغربية أن اللاعب يشعر بسعادة كبيرة للانضمام لقائمة رينارد، حيث كان يطمح للفرصة منذ فترة طويلة.

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وشارك صاحب الـ24 عاماً في 20 مباراة مع بلد الوليد بجميع البطولات هذا الموسم، وسجل هدفاً وحيداً بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن المغرب تواجه مالاوي في تصفيات كأس أفريقيا يوم 22 مارس الجاري، قبل اللعب ضد الأرجنتين ودياً في 26 من نفس الشهر.