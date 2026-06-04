التقط لحظتك واصنع قصتك: OPPO تعزز ثقافة كرة القدم بالتكنولوجيا في نهائي دوري أبطال أوروبا

بصفتها الشريك الرسمي لدوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي، شاركت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا OPPO في الاحتفال بهذه المناسبة، احتفاءً بموسم حافل بالإثارة ودعماً لتطوير كرة القدم وثقافتها حول العالم من خلال التكنولوجيا.

ومن خلال تقنيات التصوير المتقدمة ورسالتها "اصنع قصتك" (Make Your Moment) ، مكّنت OPPO ملايين عشاق كرة القدم حول العالم من توثيق أبرز اللحظات داخل الملاعب وخارجها خلال هذا الموسم، وألهمتهم لاغتنام فرصهم والتقاط لحظاتهم المميزة مع .OPPO





لحظات أسطورية من أرض الملعب بعدسة OPPO





OPPO





كاميرا Telephoto والذكاء الاصطناعي يرتقيان بتجربة مشاهدة المباريات إلى مستوى جديد

خلال الفعالية التي أُقيمت في بودابست، استعرضت OPPO أحدث تقنيات كاميرات Telephoto وابتكارات الذكاء الاصطناعي ضمن معرض تفاعلي ضم أحدث هواتف سلسلة Find X الرائدة، بما في ذلك هاتف OPPO Find X9 Ultra الجديد، إلى جانب سلسلة الهواتف القابلة للطي Find N وسلسلة .Reno

كما سلّطت OPPO الضوء على هاتف OPPO Find N6 القابل للطي، الذي يجمع بين شاشة كبيرة غامرة وتصميم فائق النحافة مع تجعّد شبه غير ملحوظ، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة أثناء العمل والترفيه. كما توفر الشاشة القابلة للطي تجربة مثالية لمتابعة المباريات واستعراض المحتوى على مساحة عرض أوسع أثناء التنقل.

وبفضل عدسة Telephoto البصرية المدعومة من Hasselblad بتقريب بصري 10x، يتيح هاتف OPPO Find X9 Ultra للمشجعين التقاط تفاصيل المباريات داخل الملاعب بوضوح مذهل حتى من المقاعد البعيدة في المدرجات العليا، بينما تجعل إمكانيات تصوير الفيديو فائقة الدقة بدقة K 8 وتقنيات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي من السهل أكثر من أي وقت مضى توثيق اللحظات الحاسمة في المباريات، بما في ذلك الأهداف واللقطات الفاصلة، وكأن المستخدم يقف بجوار خط التماس.

ومن خلال منظومة التصوير المتكاملة من البداية إلى النهاية، يمكن لمستخدمي OPPO Find X9 Ultra مشاركة مقاطع الفيديو والصور عبر منصات التواصل الاجتماعي بجودة قريبة جداً من الجودة الأصلية بشكل فوري. فمن التصوير عالي الدقة، إلى التعديل الذكي، وصولاً إلى المشاركة دون فقدان الجودة، تجعل OPPO عملية توثيق اللحظات الرياضية ومشاركتها أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع الحفاظ على أدق التفاصيل بكل وضوح وحيوية.





OPPO





دعم تطوير كرة القدم عالمياً وإشعال شغف الجماهير حول العالم

إلى جانب حضورها داخل الملاعب، تواصل OPPO دعم تطوير كرة القدم من خلال الابتكار وبرامج الشراكات المختلفة، مستفيدة من قدرات التصوير المتقدمة في هواتفها الذكية لمساعدة الجماهير حول العالم على توثيق اللحظات الأيقونية ومشاركة مشاعر الحماس والشغف التي تصنعها اللعبة.

وبالتعاون مع Discovery ، أنتجت OPPO فيلماً قصيراً حول دوري أبطال أوروبا UEFA يسلط الضوء على القوة العاطفية لكرة القدم من خلال قصص حقيقية لمشجعين من مختلف أنحاء العالم، مستخدمة تقنيات التصوير الخاصة بها لنقل روح اللعبة إلى جمهور عالمي أوسع.

وخلال العام الماضي، أطلقت OPPO مجموعة متنوعة من الشراكات والمبادرات المجتمعية المرتبطة بكرة القدم حول العالم. ففي إندونيسيا، أصبحت OPPO الشريك الرسمي للهواتف الذكية

لدوري BRI Super League لموسم 2025–2027، دعماً لمواصلة تطوير كرة القدم في البلاد. وفي المكسيك، دعمت OPPO نادي Gambeta FC بصفتها الراعي الرسمي له، حيث ساهمت في دعم أكاديمية الناشئين التابعة للنادي من خلال التبرع بالمعدات، وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم البطولات، وتنفيذ برامج تطوير المواهب، وتوفير موارد تدريب احترافية.

وفي مايو 2026، أعلنت OPPO Colombia عن تعيين نجم كرة القدم لويس دياز سفيراً رسمياً للعلامة التجارية. وكجزء من هذه الشراكة، تعاونت OPPO مع مؤسسة لويس دياز لإطلاق مبادرة المسؤولية الاجتماعية "Lucho por Colombia" (أناضل من أجل كولومبيا)، والتي تهدف إلى توفير الأجهزة الذكية المتصلة ودعم مراكز التدريب على المهارات الرقمية في منطقة لا غواخيرا الكولومبية، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي داخل المجتمعات المحلية.





OPPO





إلهام الجيل الجديد من المبدعين وتعزيز ثقافة كرة القدم

وقبيل النهائي، تعاونت OPPO مع قناة Discovery لإطلاق برنامج Filmmaker Accelerator Program، وهو برنامج يهدف إلى تشجيع صنّاع المحتوى الطموحين على توثيق قصص متنوعة باستخدام تقنيات التصوير من OPPO ، بما يسهم في دعم الجيل الجديد من المبدعين حول العالم.

ومع اعتبار ثقافة كرة القدم أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، لا تكتفي OPPO بتمكين الجيل القادم من المبدعين عبر توفير منصة للتعبير والإبداع، بل تسهم أيضاً في إثراء القصص المرتبطة بثقافة كرة القدم من خلال وجهات نظر متنوعة تنقل روح اللعبة إلى ما وراء الحدود الجغرافية، وتربطها بجماهير أوسع حول العالم.

ومع إسدال الستار على موسم استثنائي آخر من دوري أبطال أوروبا UEFA ، تتطلع OPPO إلى مواصلة توظيف ابتكاراتها الرائدة عالمياً لتقديم تقنيات أكثر قوة وسهولة لعشاق كرة القدم حول العالم، بما يمكّن الجميع من "صناعة قصصهم" عبر توثيق أجمل لحظات كرة القدم داخل الملعب وخارجه.







