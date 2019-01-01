التفوق في "الكرات الميتة"، سر نجاح ليفربول الموسم الماضي

تفصيلة صغيرة اهتم بها يورجن كلوب وصنعت له التفوق الموسم الماضي

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

على حين غرة وبينما كان الجميع يأخذ نفسًا هادئًا بعد توقف اللعب، لعب ألكسندر أرنولد كرة عرضية مفاجئة من ركلة ركنية في الدقيقة 79 سجل منها الهدف الرابع الذي صعق برشلونة، وضمن لليفربول بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي حققه لاحقًا بالفوز على توتنهام.

تفصيلة بسيطة ساهمت في صنع الإنجاز، السرعة والدقة، لكن الأهم أن ليفربول أساسًا اهتم بأدق التفاصيل مع يورجن كلوب.

في سبتمبر الماضي تعاقد ليفربول مع مدرب لرميات التماس.. نعم كما قرأت مدرب متخصص في رميات التماس، كان خبرًا أثار الكثير من السخرية، لكنه بعد مرور 12 شهرًا كان مؤشرًا واضحًا على اهتمام النادي بالكرات الميتة أو الكرات الثابتة.

وفقًا لعدة تقارير فقبل مباراة برشلونة تم إخبار الجميع في ليفربول -بما في ذلك الأطفال الحاملين للكرات خارج الخطوط- بضرورة توفير الكرات سريعًا قبل الركلات الركنية.. بالتأكيد لم تكن خطة مسبقة، لكن ليفربول كان قادرًا على الاستفادة في تلك اللحظة بالذات لأن كل المشاركين كانوا يعلمون أن هناك فرصة لتحقيق شيء.

بفضل هذا النهج التكتيكي، كان ليفربول أفضل الفرق في أكبر 5 دوريات أوروبية في الموسم الماضي استغلالاً للكرات الثابتة، فسجل 22 هدفًا، فيما لم يتجاوز الآخرون حاجز الـ17 هدفًا.

معروف أن كلوب مدرب واقعي للغاية، يُحب النتيجة بأقل عدد من اللمسات على الكرة، ويحب استعادة الكرة بمنتهى السرعة وضرب الخصوم بالمرتدات، لكن اهتمامه بالتفاصيل وبكل شيء يخص أي جانب من جوانب اللعبة يبقى كبيرًا.

باتت أهمية الكرات الثابتة في كرة القدم الحديثة لا تقل عن الهجوم من اللعب المفتوح، وبالعودة إلى موسم 2014/2015 فقد حقق نادي ميتييلاند وهو نادي صغير يقع في شبه جزيرة جوتلاند، أول لقب في تاريخه في الدوري الدنماركي بفضل هذا التكتيك وبشكل واضح.

ميتييلاند كان أقرب لفريق بيسبول منه لفرق كرة قدم..خلال ذلك الموسم سجل 25 هدفًا من الكرات الثابتة!

في موسم 2017/2018 حققوا الدوري مرة أخرى وسجلوا 25 هدفًا مرة أخرى من الكرات الثابتة!

كانت بطولة كأس العالم 2018 دليلًا إضافيًا على أهمية الكرات الثابتة، وبداية يجب الإشارة إلى أن المنتخبات الوطنية ببساطة لا تقضي وقتًا كافيًا معًا للانسجام والاعتماد الكبير على اللعب المفتوح والجمل التكتيكية بين اللاعبين. (ليس من قبيل المصادفة أن أفضل منتخبين خلال السنوات العشر الماضية، أسبانيا وألمانيا، ضمت عددًا كبيرًا من اللاعبين من برشلونة وبايرن ميونيخ).

في روسيا في الصيف الماضي، كان هناك 70 هدفًا من الكرات الثابتة، أكثر بثمانية من الرقم القياسي السابق في عام 1998. وتفوقت إنجلترا في أسلوبها التاريخي في مونديال روسيا اعتمادًا على الكرات الميتة، ويبدو أن كلوب أخذ هذا النهج من جاريث ساوثجيت.