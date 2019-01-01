التفوق المعنوي - ريال مدريد يمتلك فرصة ذهبية لضرب برشلونة

كيف ينجح ريال مدريد في استغلال تعثرات برشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره ريال بلد الوليد مساء اليوم، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد لم يخسر في أول مباراة له على أرضه في الليجا منذ 13 عامًا.

ونجح الملكي في تصدر الدوري الإسباني والتفوق بفارق 3 نقاط عن برشلونة مع انطلاق البطولة للمرة الأولى منذ موسمين.

وفي حال استطاع ريال مدريد الفوز على بلد الوليد فإنّه يضمن اتساع الفارق بينه وبين برشلونة بواقع 6 نقاط على الأقل لمدة 24 ساعة قبل خوض البلوجرانا لقاء الجولة الثانية أمام ريال بيتيس.

سجل ريال مدريد ضد بلد الوليد مبشر للغاية، فلم يخسر الفريق على أرضه منذ مايو 2000 ومنذ حينها التقيا الفريقان 10 مرات فاز الملكي 9 مرات وتعادل في لقاء واحد.

كما نجح كريم بنزيما في تسجيل 12 هدف بشباك بلد الوليد وصنع 5 آخرين، كما أحرز 4 أهداف منذ موسم 2012-2013 كأكثر لاعبي الملكي تسجيلًا خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد انتصر في الجولة الأولى على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 على ملعب "البلايدوس".