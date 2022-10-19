التفاصيل قريبًا .. اتحاد القدم يكشف عن مفاجآت لجمهور السعودية في المونديال

الجمهور السعودي واحد من أكثر ثلاثة جماهير في العالم إقبالًا على شراء تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022

يجهز اتحاد كرة القدم السعودي بطريقة خاصة لكأس العالم قطر 2022، في ظل قرب المسافة بين المملكة والبلد المستضيف، التوفير الدعم الكامل للاعبين، في محاولة لتقديم أفضل صورة للمنتخب السعودي، في مشاركته السادسة في الحدث العالمي.

المونديال من المقرر أن ينطلق في 20 من نوفمبر المقبل، وتستمر منافساته حتى 18 من ديسمبر المقبل، في حدث تشهده المنطقة العربية لأول مرة.

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ويشارك المنتخب السعودي في البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما كانت أول مرة له في نسخة عام 1994، فيما كانت المشاركة الأخيرة له في نسخة روسيا 2018.

ويقع الأخضر ضمن المجموعة الثالثة في المونديال، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ما هي مفاجأة اتحاد القدم للجماهير؟

التجهيزات في السعودية ليست فقط مقتصرة على تجهيز الحدود بشكل كامل، لاستقبال الوفود، وتجهيز الفنادق والاستراحات، إنما هناك اهتمام خاص بجماهير الأخضر.

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ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد القدم، أكد خلال تصريحاته لبرنامج "كورة" أن الاتحاد ووزارة الرياضة، خاطبا الأندية المختلفة بمختلف درجاتها، لتحديد أسماء عدد من مشجعيها، لتنظيم رحلات للجماهير السعودية، لمؤازرة المنتخب في قطر.

وأوضح المسحل أن الأندية استجابت بالفعل، وأنه تتبقى تفاصيل قليلة فقط على الكشف عن ما هو مخطط له بالنسبة لنقل الجماهير لدولة قطر.

يذكر أن أكبر إنجاز حققه المنتخب السعودي في كأس العالم هو الوصول لدور الـ16 في النسخة الأولى التي شارك بها عام 1994، ومن وقتها يودع من دور المجموعات.

ويقيم الأخضر حاليًا معسكر إعداد قبل المونديال في إمارة أبو ظبي، سيستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل، يخوض خلاله خمس مباريات ودية.

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