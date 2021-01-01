التعليق الأول من مسلي آل معمر بعد توليه رئاسة النصر .. ورسالة خاصة للجماهير

مسلي آل معمر حصل على رئاسة النصر بالتزكية

تحدث مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد على توليه المنصب، وما ينوي تقديمه خلال فترة رئاسته للعالمي خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وكان مسلي آل معمر قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية، في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مقر العالمي.

وقال مسلي في تصريحات نشرته قناة "24 الرياضية": "وجود الأسماء الكبيرة في أعضاء النصر الذهبيين عامل محفز للعمل بكل ما نملك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس نادي النصر الجديد: "الفريق الأول بنادي النصر، يمتلك أفضل عناصر خلال الفترة الحالية وسنعمل على عودته لمستواه مرة أخرى".

وتابع مسلي خلال تصريحاته عقب إعلانه رئيسًا لنادي النصر: "أتمنى أن نوفق أنا وزملائي من أجل إسعاد جماهير النصر، وأقدم شكري لكافة الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد".

ويتولى مسلي آل معمر رئاسة النصر لمدة 4 أعوام مقبلة، أي تنتهي فترته في عام 2025.