التعثر في البداية تدفع ثمنه بالنهاية .. كيف خسر الأهلي دوري 2018 أمام الهلال؟

تعرف على قصة الدوري السعودي موسم 2017-2018.

مع مرور 12 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اشتدت المنافسة على صدارة الترتيب بين الكبيرين الهلال والأهلي، وهذا ما يذكرنا بالمنافسة بين الفريقين خلال موسم 2017-2018، وهذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية.

في موسم 2017-2018، نجح الهلال في حسم لقب الدوري السعودي لصالحه، بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي، الذي احتل المركز الثاني.

ما الذي حدث خلال موسم 2017-2018 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين؟ هذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية..

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تفوق الهلال بالأوائل

خلال أول 10 جولات ببطولة الدوري السعودي 2017-2018، نجح نادي الهلال في الحصول على 26 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين فقط أمام الاتحاد والشباب.

أما الأهلي فحصل على 21 نقطة فقط، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة أمام القادسية في افتتاح مبارياته بالدوري.

الأهلي يستعيد عافيته

بعد مرور الـ20 جولة من عمر الدوري السعودي 2017-2018، بدأ الأهلي في العودة إلى المنافسة، بعدما نجح في جمع 20 نقطة أخرى في الـ10 جولات الثانية، ليرتفع رصيده إلى النقطة 41 نقطة.

بينما بدأ الهلال في الدخول في سلسلة الإخفاقات، حيث خسر مباراة واحدة، وتعادل 5 مباريات، وفاز 4 مباريات، ليرتفع رصيده من 26 نقطة إلى 43 نقطة.

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حسم الهلال للقب

ونجح الهلال في حسم اللقب في الجولات الـ6 الأخيرة من مسابقة الدوري، من حسم اللقب، بالرغم من الصعوبات التي واجهها، استطاع أن يضيف إلى رصيده 13 نقطة، من تعادلين و4 انتصارات وهزيمة واحدة.

أما الأهلي فرفع رصيده 14 نقطة جديدة، ليصل إلى النقطة 55 نقطة، متخلفًا بنقطة واحدة حسمت اللقب لصالح نادي الهلال.