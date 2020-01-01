التعاون يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشارقة آسيويًا

مواجهة قوية بين التعاون والشارقة في دوري أبطال آسيا

واصل فريق التعاون السعودي استعداداته لمواجهة الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

التعاون يسعى لبداية مميزة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بتحقيق الفوز على نظيره الشارقة ضمن الجولة الأولى.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى بين التعاون والشارقة الإماراتي، في ستاد نادي الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

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وأدى الفريق في المران الجماعي اليوم السبت، تمارين لياقية منوعة من أجل رفع المعدل البدني قبل المواجهة الهامة أمام الشارقة.

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وطبق المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس عدد من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقيمة في منتصف ملعب نادي التعاون.

ويواصل الفريق تدريباته غدًا، بمران مغلق في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، قبل المغادرة بعدها مباشرة إلى الشارقة.