التعاون يكشف حقيقة موقف مصطفى فتحي وعرض الأهلي لضمه

النجم المصري قدم أداءً جيدًا منذ انضم للتعاون

كشف سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي حقيقة موقف جناح الفريق، مصطفى فتحي، الغائب عنه منذ انتهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي.

الفريق السعودي ضم فتحي من الزمالك في يناير الماضي وقد قدم أداءً جيدًا في النصف الثاني من الدوري السعودي، ولكنه لم يستطع الانضمام لمعسكر الفريق الصيفي استعدادًا للموسم الجديد لعدم قدرته السفر خارج مصر.

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فتحي ورغم محاولات مسؤولي التعاون الحثيثة لحل مشكلة لم يستطع الخروج من مصر حتى الآن مما أبعده عن مباراتي الفريق الأولتين في الدوري السعودي، وقد تحدثت عدة مصادر مصرية عن رغبة الأهلي المصري في التعاقد معه خاصة أن سوق الانتقالات في مصر مازال مفتوحًا.

Shahid

الرشودي أوضح حقيقة موقف اللاعب بقوله "مصطفى فتحي لم ينضم لنا حتى الآن وأتمنى أن يلتحق بالفريق قريبًا، لديه مشكلة في أداء الخدمة العسكرية مع الجيش المصري ونأمل في حلها قريبًا، هناك محاولات قائمة مع المسؤولين في مصر ونتمنى أن تنجح ويعود لنا اللاعب في أقرب فرصة".

وعن حقيقة وجود عرض من الأهلي، قال الرشودي "لم يصلنا أي عرض من الأهلي لضم فتحي، كل المشكلة تخص موقف اللاعب من التجنيد العسكري ونتمنى حلها قريبًا".

وأتم الرشودي حديثه بدعوة المسؤولين في مصر لحل المشكلة والسماح لمصطفى فتحي بالسفر إلى السعودية والانضمام للتعاون في أقرب وقت ممكن.