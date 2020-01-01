التعاون يكشف حقيقة رغبته في ضم ساسي وبن شرقي وموقفه من فايلر

هل يتمكن التعاون من التعاقد مع ساسي وفايلر؟

كشف عبد الله اليوسف، المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي، عن العقبة التي تواجه ناديه، في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن التعاون يرغب في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، أو المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض.

اليوسف قال خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار" الفضائية": "عدد الأجانب في قائمة الفريق هو السبب وراء عدم قدرتنا شراء لاعبين أجانب، وقد نضم لاعب واحد فقط".

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عبد الله اليوسف تابع: "لم نتفاوض مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالأهلي، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون من نادي الزمالك".

وأوضح اليوسف: "تواصلنا مع وكيل كارتيرون، وأتممنا التفاوض مع المدير الفني الفرنسي، ونجحنا في التعاقد معه، وذلك بعد علمنا بأنه تقدم باستقالته من تدريب الزمالك".

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يذكر أن الزمالك تعاقد مع كارتيرون، بعد تقديم استقالته من تدريب الزمالك يوم الثلاثاء الماضي، ليوقع على عقود تدريبه لفريق التعاون مساء يوم الأربعاء.