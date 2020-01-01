التعاون يفقد كادش 3 أسابيع بسبب الإصابة

حسن كادش تعرض للإصابة خلال أولى مبارياته مع التعاون.

يغيب حسن كادش عن صفوف نادي التعاون خلال الثلاثة أسابيع القادمة، بعدما خضع لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، عقب تعرضه للإصابة.

كادش تعرض للإصابة خلال مباراته الأولى رفقة التعاون، أمام الحزم، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسن كادش، أنه بحاجة إلى برنامجي علاجي وتأهيلي، سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 20 يومًا على الأقل.

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حسن كادش سيغيب عن مواجهة فريقه التعاون أمام الشارقة الإماراتي، والمقرر لها مساء يوم الخميس المقبل، ببطولة دوري أبطال آسيا.

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وانتقل كادش إلى صفوف التعاون، قادمًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خلال صفقة انتقال مد الله العليان إلى صفوف الزعيم.

وواصل التعاون تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد، بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي بدأ التدريبات بالتسخين، ثم طبق بعدها عددًا من الجمل الفنية المتنوعة.