التعاون يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي

الاتفاق يخطف 3 نقاط ثمينة أمام التعاون

حقق الاتفاق فوزًا هامًا على نظيره التعاون، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

واستضاف الاتفاق نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول بين الفريقين تبادلا السيطرة على الكرة، ولكن فرص الطرفين لم تكلل بالنجاح للوصول إلى الشباك وإحراز هدف يكسر صيام اللقاء.

وفي الشوط الثاني ضغط الاتفاق بشكل كبير على دفاعات التعاون، حتى تمكن من هز شباك سكري القصيم بعد مرور 65 دقيقة من عمر المباراة.

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هزاع الهزاع أحرز هدف اللقاء الوحيد لفريقه "الاتفاق" في الدقيقة 65، بعد تلقيه عرضية أرضية من السليطي ليسدد هزاع الكرة داخل مرمى التعاون.

وتمكن الاتفاق من الحفاظ على التقدم في المباراة حتى نهايتها لخطف 3 نقاط هامة للغاية في مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وارتفع رصيد الاتفاق بعد هذا الفوز إلى النقطة 16 في المركز التاسع في الترتيب، بينما يأتي التعاون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.