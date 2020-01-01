التعاون يدرس مخالصة محمد محسن

قرار الجهاز الفني قد يبعد محمد محسن عن التعاون.

تدرس إدارة نادي التعاون، إجراء مخالصة مالية مع محمد محسن، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقديم الجهاز الفني تقاريره بشأن حاجات سكري القصيم.

محمد محسن انضم لصفوف التعاون في 2018، قادمًا من صفوف أحد، حيث تمت إعارته لنادي الحزم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن التعاون منح محسن الضوء الأخضر من أجل المغادرة لفريق آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك محمد محسن مع التعاون هذا الموسم في 5 مباريات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف، ولكن الجهاز الفني أكد في تقريره عدم حاجته لخدمات اللاعب.

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وتعاقد التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع الثنائي فيصل درويس وسلطان مندش، بالإضافة إلى توقيعه مع سميحان النابت من أبها، لينضم بداية من الموسم المقبل.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات وتعادل وحيد، حيث خسر الفريق 5 مباريات.