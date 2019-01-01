التعاون يتمسك بالمركز الرابع بالفوز على الاتفاق برباعية
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حقق فريق نادي التعاون، الفوز على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
سجل الهدف الأول للتعاون اللاعب عبد الفتاح آدم، بعد انفراد بالحارس رايس مبولحي، وضعها على يساره في المرمى، بالدقيقة 6 ضمن منافسات الدوري.
الهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح ادم في الدقيقة 6— دوري بلس (@dawriplusksa) February 28, 2019
التعاون 1 : 0 الاتفاق #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان #التعاون_الاتفاق #دوري_بلس pic.twitter.com/aFRyGfNjw2
وأضاف الهدف الثاني اللاعب تاوامبا بالدقيقة 37 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين رايس مبولحي حارس الاتفاق.
الهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 37— دوري بلس (@dawriplusksa) February 28, 2019
التعاون 2 : 0 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الاتفاق
#دوري_بلس pic.twitter.com/9PArvYxZuo
تاومبا سجل الهدف الثاني له والثالث للتعاون بالدقيقة 51 من زمن المباراة، بعد مراوغة مدافعي الاتفاق، ليضعها في المرمى.
الهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 51— دوري بلس (@dawriplusksa) February 28, 2019
التعاون 3 : 0 الاتفاق #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان #التعاون_الاتفاق #دوري_بلس pic.twitter.com/yKY3cShivS
وتمكن التونسي أحمد العكايشي من تقليص الفارق للاتفاق، بعد تسجيله هدف بالدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد مراوغة حارس التعاون.
الهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب احمد عكايشي في الدقيقة 57— دوري بلس (@dawriplusksa) February 28, 2019
التعاون 3 : 1 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الاتفاق
#دوري_بلس pic.twitter.com/5zsvbeTLj2
واستطاع تاومبا من تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك"، والهدف الرابع للتعاون بالدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد تمريرة من زميله أمام المرمى.
الهدف الرابع لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 79— دوري بلس (@dawriplusksa) February 28, 2019
التعاون 4 : 1 الاتفاق
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#التعاون_الاتفاق
#دوري_بلس pic.twitter.com/WMmU93MfSA
وبذلك يرفع التعاون رصيده للنقطة 39 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع.