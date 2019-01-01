التعاون يتمسك بالمركز الرابع بالفوز على الاتفاق برباعية

هل يخطف التعاون المركز الرابع لنهاية الموسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي التعاون، الفوز على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل الهدف الأول للتعاون اللاعب عبد الفتاح آدم، بعد انفراد بالحارس رايس مبولحي، وضعها على يساره في المرمى، بالدقيقة 6 ضمن منافسات الدوري.

وأضاف الهدف الثاني اللاعب تاوامبا بالدقيقة 37 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين رايس مبولحي حارس الاتفاق.

تاومبا سجل الهدف الثاني له والثالث للتعاون بالدقيقة 51 من زمن المباراة، بعد مراوغة مدافعي الاتفاق، ليضعها في المرمى.

وتمكن التونسي أحمد العكايشي من تقليص الفارق للاتفاق، بعد تسجيله هدف بالدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد مراوغة حارس التعاون.

واستطاع تاومبا من تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك"، والهدف الرابع للتعاون بالدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد تمريرة من زميله أمام المرمى.

وبذلك يرفع التعاون رصيده للنقطة 39 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع.