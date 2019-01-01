تقارير: التعاون يدرس إعادة مانويل قبل السوبر السعودي

هل يعود مانويل لقيادة التعاون في السوبر السعودي أمام النصر؟

تدرس إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو مانويل، ليقود الفريق قبل مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر، خلفًا لمواطنه باولو سيرجيو.

التعاون سيواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، في مباراة كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم، تدرس التعاقد مع مانويل خلال الفترة المقبلة، خلفًا لمواطنه سيرجيو.

بيدرو مانويل كان قاد التعاون للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية.

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ويرى مسؤولي التعاون أن مانويل سيكون هو البديل الأنسب لمواطنه سيرجيو الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

ويتولى مهمة تدريب التعاون خلال الوقت الحالي، المدرب الوطني عبد الله عسيري بشكل مؤقت، ويعاونه أمين عمر النور ومجدي حارس.

يذكر أن مانويل قاد التعاون لمدة موسم واحد، نجح خلاله في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لاحتلال المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.