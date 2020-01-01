تفوق ساحق لعبد الرزاق حمدالله على تاوامبا في الدوري السعودي هذا الموسم

التعاون يواجه النصر مساء اليوم في كأس السوبر السعودي

ينطلق في الثامنة والربع من مساء اليوم السبت لقاء السوبر السعودي الذي سيجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وسيقود النصر هجوميًا نجمه وهدافه عبد الرزاق حمدالله فيما سيُعول التعاون على مهاجمه لينادري تاوامبا في الوصول لمرمى براد جونز، لكن من الأفضل بين اللاعبين؟

ما هي نقاط قوة وضعف النصر قبل مواجهة التعاون في السوبر السعودي؟

الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين في الدوري السعودي هذا الموسم تميل بوضوح لصالح الهداف المغربي، إذ لعب حمدالله 11 مباراة هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالهم 10 أهداف، فيما لم يُحرز تاوامبا سوى 3 أهداف في 13 مباراة.

حمد الله سجل هدفين من أهدافه العشرة من ركلات الجزاء فيما لم يُسجل تاوامبا أبدًا من علامة الجزاء، ولم يُسجل المهاجم الكاميروني كذلك بقدمه اليُسرى فيما أحرز المغربي هدفين وقد أضاف 5 باليُمنى وهدفين بالرأس وهو ذات رصيد مهاجم التعاون.

نقطة وحيدة تفوق بها تاوامبا على نظيره المغربي وهي التسجيل من خارج منطقة الجزاء، إذ سجل هدف واحد فيما لم يُسجل حمدالله أبدًا مكتفيًا بإحراز أهدافه العشرة من داخل المنطقة.

حاول حمدالله التسديد على مرمى المنافسين 59 مرة، نجح في تسديد 27 كرة على المرمى و22 خارجه وتكفل المدافعون بالتصدي للتسديدات المتبقية، فيما تُشير أرقام تاوبامبا لمحاولته تسديد 27 كرة كان منهم 10 على المرمى و17 خارجه.

يتساوى اللاعبان في التمريرات الحاسمة بواحد لكل منهما، لكن تاوامبا يتفوق في صناعة الفرص بفارق ضئيل، إذ صنع 16 فرصة لزملائه فيما حمدالله صنع 14.

فيما يخص الحسم واستغلال الفرص الحقيقية المتاحة، سنحت لحمدالله 18 فرصة مؤكدة للتسجيل سجل منهم 7 وأهدر 11، فيما سنحت 8 لتاوامبا سجل منهم واحدة وأضاع 7.

الرقم السابق يؤكد تفوق مهاجم النصر في الحسم، إذ وصلت نسبة ترجمته الفرص المؤكدة لأهداف إلى 39% فيما لم يتخط مهاجم التعاون حاجز الـ12% وقد يكون هذا سببًا مباشرًا في خسارة فريقه للكثير من النقاط هذا الموسم في الدوري السعودي.