نور الدين أمرابط ومحمد السهلاوي الأفضل في مباراتي النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا

انتصاران مستحقان للفريقين السعوديين

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جناح النصر السعودي "نور الدين أمرابط" كأفضل لاعب خلال مباراة فريقه ضد العين لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .

الفريق السعودي استطاع قلب تأخره بالنتيجة بهدف عمر ياسين لانتصار ثمين بهدفي مختار علي وعبد الرزاق حمدالله ليتصدر المجموعة رفقة السد القطري الذي هزم سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

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ولعب أمرابط مباراة ممتازة على استاد هزاع بن زايد في الإمارات صنع خلالها هدف وفرصتين لزملائه وسدد مرة واحدة على مرمى الفريق الإماراتي، وقد صال وجال في دفاع العين وكان العنصر الأخطر في منظومة النصر الهجومية.

واختار الاتحاد الآسيوي مهاجم التعاون "محمد السهلاوي" اللاعب الأفضل في مباراة الفريق ضد الدحيل القطري ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريده.

واستطاع التعاون أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما محمد السهلاوي المنضم له خلال سوق الانتقالات الشتوي وعبد المجيد السواط الذي سينضم لاتحاد جدة فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

المهاجم السعودي المخضرم لعب مباراة كبيرة سجل خلالها هدف وصنع الثاني، وقد سدد مرتين على مرمى الفريق القطري وصنع فرصة لزملائه.