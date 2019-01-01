التعاقد مع ميليتاو ينهي خطة ريال مدريد لضم بلاسيوس

لماذا يتسبب ضم ميليتاو في حرمان ريال مدريد من بلاسيوس؟

أوقف نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضاته مع ريفير بليت الأرجنتيني لأجل التعاقد مع إيزيكويل بلاسيوس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد كان قريبًا من ضم بلاسيوس في يناير الماضي بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية ولكن المفاوضات لم تُحسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ التعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو جعل ضم بلاسيوس مستحيلًا لأن اللاعب لا يمتلك جواز سفر أوروبي والنادي الملكي حجز بالفعل المقاعد الثلاثة.

حامل لقب دوري أبطال أوروبا يمتلك حاليًا فريدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي الموسم المقبل سينضم لهما ميليتاو.

وأوضحت الصحيفة أنّ فالفيردي قد يحصل على جواز سفر أوروبي في الصيف المقبل ولكن الأزمة أنّ رودريجو، لاعب سانتوس البرازيلي، سوف ينضم أيضًا مطلع الموسم المقبل.

الصحفي: يوم ميلادك مميز حيث ولد في نفس اليوم كلا من رونالدينيو وجريزمان وجوردي ألبا، برأيك من الأفضل؟ 🗣️



كومان: ليونيل ميسي 🎙️ pic.twitter.com/zglwWcCKF1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وبسبب هذه الأزمة، فإن النادي الملكي أنهى مفاوضاته مع ريفير بليت لأجل بلاسيوس رغم الاتفاق الأولي على مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد دفع 50 مليون يورو قيمة كسر عقد ميليتاو وأتم أول صفقات الفريق بعد عودة زين الدين زيدان.