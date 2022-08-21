التعاقد مع غريب يدفع النصر للتخلص من ثنائي محترف

النصر يريد التخلص من الثنائي المحترف في صفوفه

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يدرس حاليًا التخلص من لاعبين محترفين في صفوف الفريق، بعد التعاقد مع عبد الرحمن غريب من الأهلي.

من هما الثنائي الذي يدرس النصر التخلص منهما؟

أكد موقع "كووورة" على أن نادي النصر يسعى للتخلص من الثنائي الأجنبي؛ الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الموقع أن ماشاريبوف يمتلك حاليًا 3 عروض، 2 من الإمارات وعرض ثالث من مصر، حيث تتم المفاضلة بينهم، في ظل تقلص فرص مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، بعد التعاقد مع غريب.

وأشار الموقع إلى أن مفاوضات نادي الوصل الإماراتي عادت من جديد للتعاقد مع بيتي مارتينيز، حيث وافق النصر على تحمل جزء من راتب اللاعب.

ويحصل بيتي مارتينيز على مبلغ 3.5 ملايين دولار، حيث كان النصر رافضًا في وقت سابق تحمل جزء من راتب اللاعب الأرجنتيني.

ويفاضل نادي الوصل حاليًا بين بيتي مارتينيز، ومواطنه كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب، من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو بديل مارتينيز أو ماشاريبوف في النصر؟

وتحاول إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر للتخلص من مارتينيز أو ماشاريبوف أو كلاهما، وذلك من أجل تدعيم مراكز أخرى في الفريق.

نادي النصر سيكون هدفه تدعيم مركز المحور أو الجناح الأيمن أو رأس الحربة.

ولكن تبقى الرغبة الكبيرة داخل النصر، في تدعيم مركز المدافع بالتعاقد مع لاعب أجنبي، بدلًا من الأرجنتيني فونيس موري الذي رحل مؤخرًا إلى كروز أزول المكسيكي.