التعاقد مع سانشو والتخلص من لينجارد.. أولويات مانشستر يونايتد في الميركاتو

هل يتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو ويرحل لينجارد إلى إيطاليا؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن خطة مانشستر يونايتد وأولوياته التي يضعها في الوقت الحالي استعدادًا لموسم الانتقالات الصيفية.

وكانت العديد من المؤشرات قد أكدت اهتمام مانشستر يونايتد بجادون سانشو، وقبلها بجاك جريليش وجيمس ماديسون، ولا أحد يعلم حتى الآن مع من سيتعاقد الشياطين الحمر.

وحول ذلك، كشفت صحيفة إندبيندنت أن مانشستر يونايتد يعد في الفترة الحالية قائمة بأولوياته بالنسبة للميركاتو، تتضمن أسماء من يريد التعاقد معهم، وأسماء من يتوقع رحيلهم كذلك.

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وأجمعت جميع المصادر على تصدر جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند قائمة مانشستر يونايتد بالنسبة للاعبين الذين يريد التعاقد معهم في الميركاتو.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الشياطين الحمر لإغراء سانشو براتب خيالي يصل إلى نصف مليون باوند أسبوعيًا، لا يعد جناح دورتموند هو الهدف الوحيد.

ويضع مانشستر يونايتد أيضًا عينه نصب جريليش وماديسون كأهداف متوقع أن يتم الحصول عليها في حال فشل التعاقد مع سانشو، أو ربما يجمع بينهما في حالة نجح في مخططه.

ما هو مخططه؟ الحصول على أفضل سعر مقابل بول بوجبا، والذي يبدو أقرب للرحيل أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد لقاء وكيل أعماله مينو رايولا مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

وليس بوجبا فقط، حيث يخطط مانشستر يونايتد لإرسال جيسي لينجارد إلى إيطاليا حسب المصادر أيضًا، في الوقت الذي ينتظر فيه عوائد البيع النهائي لكل من كريس سمولينج وأشلي يونج وأليكسيس سانشيز.

وبذلك سيحاول مانشستر يونايتد توفير الموارد اللازمة من أجل دخول سوق الانتقالات الصيفية بخزائن ممتلئة تجعله قادر على الحصول على أهدافه.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد في سوق الانتقالات الشتوية مع برونو فيرنانديش ليعزز وسط ملعبه انتظارًا لوصول قنبلة الأمام التي يخطط لها منذ شهور.