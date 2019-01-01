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التعاقد مع جيرو يغري إدارة نيس

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المهاجم الفرنسي ليس راضياً عن وضعه في تشيلسي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رحب جيلي جريماندي، المدير الرياضي لنادي نيس، بفكرة التعاقد مع مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو ووصفها بالمغرية لفريقه.

واشتكى جيرو من تواجه الاحتياطي بشكل مستمر مع تشيلسي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي بحلول نهاية الموسم الجاري، وهناك بند بإعادة التجديدي لعام إضافي لم يفعله الفريق حتى الآن.

وقال جريماندي مع "ليكيب": "فكرة جيرو مغرية بالطبع، أعرفه جيداً لأنني من أتى به لأرسنال من مونبلييه".

وأكمل: "يقدم لك ضمانات في الفاعلية، يعجبنا كثيراً ولكنه من كوكب آخر ليس في متناول يدنا، اختياره لن يكون قائماً على المال فقط".

وسجل جيرو فقط هدفين في الدوري هذا الموسم، ولكنه يتصدر قائمة هدافي تشيلسي بالدوري الأوروبي برصيد عشرة أهداف.

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