التعادل يسيطر .. "الإيجابي" يحبط الهلال والسلبي بين شباب الأهلي واستقلال دوشنبه

التعادل الإيجابي يحبط انطلاقة الهلال الآسيوية أمام أجمك

تعادل الهلال مع نظيره أجمك الأوزبكي، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد "فيصل بن فهد" ضمن الجولة الأولى.

الهلال أهدر نقطتين في بداية مشواره الآسيوي في ظل رغبته في استعادته مرة أخرى، بعد الاستبعاد من البطولة في النسخة الماضية، بعد أن كان حاملًا للقب.

تمكن أجمك من مفاجأة الهلال في الدقيقة 11، في بداية سريعة، بهدف أول عن طريق ظفر بولفونوف بعد خطأ قاتل من عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق أثناء تمريرة الكرة، ليستغل اللاعب الخطأ وهز شباكه بالهدف الأول.

حاول الهلال عقب الهدف تعديل الكفة سريعًا ولكن جاء الرد في الدقيقة 27 بعد الضغط الذي شكله الزعيم، عن طريق النيران الصديقة بأقدام ساردور رحمنوف في الدقيقة 27 بعد تمريرة عرضية من محمد البريك لترتطم في قدمه وتسكن شباك الفريق الأوزبكي.

وبعدها بـ10 دقائق، خطف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثاني للهلال، بعد كرة عرضية من البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق حيث سقطت الكرة أمام فييتو والمرمى خالٍ ليهز شباك الفريق بالهدف الثاني ويعيد الهلال للمباراة.

وفي الشوط الثاني حاول فريق أجمك من تعديل الكفة والعودة للقاء مرة أخرى، ولكن محاولات في باديء الأمر جاءت بالفشل، ولكن تمكن سنجار شاخميدوف من التعادل في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، حيث يتحمل المعيوف جزء من مسؤولية الهدف أيضًا.

وتمكن حارس أجمك من التصدي لكرة خطيرة من أقدام عبدالله عطيف في الدقائق الأخيرة من اللقاء كادت أن تكون هدف التقدم للهلال مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع استقلال دوشنبه، سلبيًا في اللقاء الذي أقيم في نفس الموعد على استاد "الملك فهد الدولي".

وبذلك تصبح المجموعة الأولى جميع الفريق متساويين بنفس رصيد النقاط وهو نقطة واحدة فقط بعد مرور الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا.