التضحية بالأجنحة ونقل راشفورد .. كيف يلعب مانشستر يونايتد بعد ضم كافاني؟

العديد من الخيارات المتاحة أمام المدرب أولي جونار سولشاير

حالة من التشاؤم كانت تسود الأجواء في مانشستر يونايتد، بسبب ضعف الأداء في سوق الانتقالات، والخسارة الكارثية من توتنهام 6/1 بالدوري الإنجليزي.

إدارة الشياطين الحمر حاولت تدارك الأمر في الساعات الأخيرة من الانتقالات، عن طريق التعاقد مع 3 صفقات، بضم أليكس تيليس من بورتو، إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر والشاب فاكوندو بيليستري.

النشاط الأخير للشياطين الحمر يمنح المدرب أولي جونار سولشاير المزيد من الخيارات، فكيف يستخدمها؟

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خطة جديدة

سولشاير يعتمد بشكل أكبر منذ توليه مهمة تدريب مانشستر على خطة 4/2/3/1، والآن يبدو أنه سيقوم بتغييرها إلى 4/3/3.

الخطة تبدو مناسبة إلى حد كبير، بتواجد الثلاثي بول بوجبا ودوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديش في خط الوسط، وتتيح للنرويجي استخدامهم معاً بنفس التشكيل.

تواجد ثلاثي الوسط بأدوار متوازنة بين الدفاع والهجوم، سيمنح أليكس تيليس الحرية الكاملة لاستغلال قدراته الهجومية على الجانب الأيسر، مع وجود التغطية الدفاعية اللازمة من خط الوسط.

ربما كان ينقص مانشستر التعاقد مع لاعب بمركز المحور الدفاعي، لتوفير الأمان للظهيرين، ولكن سولشاير يمكنه خلق منظومة توفر ذلك، مع إمكانية الاعتماد على سكوت مكتوميناي أو نيمانيا ماتيتش.

تغييرات هجومية

الهدف الأول لمانشستر في السوق كان الجناح الأيمن جادون سانشو، من أجل حل أزمة هذا المركز بشكل كامل، ولكن كل المحاولات فشلت.

التعاقد مع كافاني سيقلل كثيراً من فرص ميسون جرينوود الذي كان يشغل هذا المركز، ليصبح الأوروجوياني بجوار أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.

المشكلة أمام سولشاير ستكون في اللاعب الذي سيختاره لهذا المركز، من بين راشفورد ومارسيال، وإن كان الأول هو الأقرب لهذه المهمة.

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المهارة الفائقة التي يمتلكها مارسيال في المراوغات، تعطي مانشستر ميزة كبيرة في الجناح الأيسر، سيفتقدها الفريق لو ذهب إلى الجانب الأيمن.

راشفورد يمكنه الاستفادة من سرعته والقوة البدنية التي يمتلكها، وكذلك مهارته التي قد لا تتأثر في حالة انتقاله لمركز آخر، ليصبح كافاني هو المهاجم الصريح.

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خطة الدايموند قد تكون الحل الأفضل لسولشاير، من أجل التغلب على فكرة عدم التعاقد مع سانشو على الجانب الأيمن.

وهو ما يعني الاعتماد على لاعب بمركز المحور الدفاعي، وأمامه ثنائي وسط، على الأرجح سيكون بوجبا وبرونو فيرنانديش.

وأمام هذا الثلاثي لاعب حر متأخر قد يكون مارسيال، مع الدفع بكل من راشفورد وكافاني في ثنائية هجومية قد تنجح بصورة كبيرة هذا الموسم.

الأسلوب لا يعتمد بشكل أكبر على الأجنحة، ولكن يمكن معالجة ذلك من خلال القوة الهجومية التي يمتلكها تيليس وأرون بيساكا على الجانبين الأيمن والأيسر.