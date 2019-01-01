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رغم التصريحات الأخيرة - تحديد موعد الاجتماع بين إنتر وواندا

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أجواء متوترة بين إنتر وزوجة إيكاردي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن تم تحديد موعداً للاجتماع بين مسؤولي إنتر وواندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، من أجل مناقشة تجديد عقده.

وكانت واندا أشارت أن المفاوضات توقفت بين الطرفين بسبب تباعد وجهات النظر، بينما قالت تقارير إن إنتر يرفض التفاوض معها، الأمر الذي كذبه اللاعب.

وقالت "لاجازيتا"، نفس الصحيفة التي كانت أشارت لرفض إنتر الجلوس مع واندا، إن تم تحديد الثلاثاء المقبل للاجتماع بين بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، وواندا.

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وتحدثت الصحيفة أن إنتر سيقدم عرضه برفع راتب اللاعب إلى سبعة ملايين وسيستمع لطلبات واندا بالمقابل للوصول لحل وسط.

وأشارت الصحيفة أن الفريق القانوني الخاص بالنادي سيتواجد ولكن لن يحضر الاجتماع إلا في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين على بنود العقد.

ويلعب إنتر مساء الأحد في كأس إيطاليا مع بينيفينتو على ملعب "جيوسيبي مياتسا"، في أولى لقاءات الفريق بعد العطلة الشتوية.

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