الدوري المصري الممتاز

التشكيل – رمضان وأزارو لهجوم الأهلي وحمدي فتحي في وسط الملعب

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التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة المقاولون العرب
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ويلعب الأهلي امام ذئاب الجبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز للتتويج بالدوري رسمياً للمرة الـ 41 في تاريخه.

ويقود وليد أزارو هجوم المارد الأحمر، بينما يتولى وليد سليمان مهمة صناعة الألعاب، وفي مركزي الجناح حسين الشحات ورمضان صحبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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