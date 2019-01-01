التشكيل – رمضان وأزارو لهجوم الأهلي وحمدي فتحي في وسط الملعب

التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة المقاولون العرب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ويلعب الأهلي امام ذئاب الجبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز للتتويج بالدوري رسمياً للمرة الـ 41 في تاريخه.

ويقود وليد أزارو هجوم المارد الأحمر، بينما يتولى وليد سليمان مهمة صناعة الألعاب، وفي مركزي الجناح حسين الشحات ورمضان صحبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

تشكيل النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. المارد الأحمر يحتاج إلى الفوز لحسم لقب الدوري قبل مباراة القمة 🔴 pic.twitter.com/RZPA7iZYXw — جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.