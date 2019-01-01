التشكيل – تغييرات عديدة لتونس ونيجيريا بالقوة الضاربة

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقر كلاً من آلان جريس، وجيرونت روهر، المديرين الفنيين لمنتخبي تونس ونيجيريا، على تشكيل فريقيهما، للمباراة التي تجمع بينهما مساء الليلة.

ويلعب المنتخبين، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية، على ملعب السلام في القاهرة.

شهد تشكيل المنتخب التونسي، عدة تغييرات عن مباراة نصف النهائي أمام السنغال، خاصة في منطقة وسط الملعب.

حيث اعتمد المدير الفني جريس، على ثلاثي هجومي في مباراة الليلة مكون من الخزري والبدري والخنيسي، كما يلعب فرجاني ساسي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: ياسين مرياح - أسامة الحدادي- محمد دراجير- نسيم هنيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- إلياس السخيري.

خط الهجوم: وهبي الخزري – أنيس البدري – طه يسين الخنيسي.

⏱️ موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بأمم إفريقيا 🏆



إليكم تشكيلة تونس أمام نيجيريا 📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/beWwJX875w — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

المدير الفني للمنتخب النيجيري، قرر الاعتماد على قوته الهجومية الضاربة، لمواجهة نسور قرطاج، ويقود هجومه أحمد موسى وإيجالو وشوكويزي.

وجاء تشكيل النسور الخضراء على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.

خط الدفاع: أوميريو - إيكونج - أولا أينا - جاميليو كولينز.

خط الوسط: بيتر إتيبو - نديدي – أيوبي.

خط الهجوم: أحمد موسى – إيجالو – شوكويزي.