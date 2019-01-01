التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الأهلي

سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لا صوت يعلو في صوت مباراة ديربي القاهرة اليوم والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدور الأول من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وبعد ساعات قليلة من الآن سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية في المباراة الأهم على صعيد البطولة المحلية المصرية.

الزمالك يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي الوصافة برصيد 51 نقطة.

أشياء يجب أن تعرفها قبل انطلاق القمة الأكثر اشتعالًا منذ سنوات.. 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/7fU4d0pdZq — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وتنتظر جماهير كل فريق التشكيل الرسمي للمباراة، حيث من المتوقع أن يخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيله الأساسي، للفريق دون تغييرات كبيرة.

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وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الزمالك :

الحارس: محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

خط الوسط : محمود كهربا - ساسي - يوسف إبراهيم - طارق حامد - أحمد سيد (زيزو)

خط الهجوم : خالد بوطيب